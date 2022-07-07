В столице продолжили проводить аэрацию воздуха

Почти 30 градусов показывают термометры во многих районах Москвы, но это не предел. В городе проводят аэрацию, таким образом охлаждая и асфальт, и воздух. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Кроме того, круглосуточно моют дороги, а по ночам поливают цветники. Москвичам советуют при возможности не выходить на солнце и не забывать пить много воды. Ее раздают даже в метро и на МЦК.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.