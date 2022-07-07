Москва продолжила помогать российским компаниям после ухода зарубежных брендов

Многие зарубежные бренды в этом году покинули Россию. Из-за трудностей с логистикой и проблемами с поставками бизнесу пришлось оперативно осваивать ниши и закрывать потребности населения в дефицитных товарах.

О том, как столица помогает компаниям, в том числе с поиском поставщиков, – в эфире телеканала Москва 24.