В центре Москвы снизили максимальную разрешенную скорость

В центре Москвы машины поедут медленнее. На Тверской, Большой Ордынке и Пятницкой улице максимальную разрешенную скорость снизили до 50 километров в час.

Об изменении заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения. В организации добавили, что заторов от этого решения больше не станет, поскольку в центре скорость и была невысокая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.