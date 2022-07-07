В центре Москвы снизили максимальную разрешенную скорость до 50 км/ч

В центре Москвы машины поедут медленнее. На Большой Ордынке, Тверской и Пятницкой улице максимальную разрешенную скорость снизили до 50 километров в час. А на Рождественке, Солянке и некоторых набережных можно будет ехать не быстрее 30 километров в час.

Об изменении заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения. В организации добавили, что скорость никак не отразится на загруженности дорог. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.