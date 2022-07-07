Зону отдыха "Серебряный Бор" закрыли для такси

Зону отдыха "Серебряный Бор" закрыли для проезда такси. Добраться прямо до пляжа можно, например, на маршрутках.

Почему ограничили въезд? И какие еще варианты добраться до воды предлагают отдыхающим? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.