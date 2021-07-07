"Кулинарную лавку братьев Караваевых" могут закрыть из-за посетителей без QR-кодов

"Кулинарную лавку братьев Караваевых" на Тверской могут закрыть на три месяца. Там обслуживали посетителей без QR-кодов.

Нарушение выявили инспекторы ОАТИ, которые провели там проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.