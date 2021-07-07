Ресторатор рассказал о работе столичных заведений общепита

Из-за введения QR-кодов в столичных ресторанах падает выручка. Ресторатор сети ресторанов и баров в Москве Андрей Грязнов рассказал о работе заведений общепита.

"Есть рестораны, которые работают в стритфуде, они работают на улице, у них есть летние веранды. А есть рестораны, которые работают в торговых центрах, точнее не работают. Люди, которые приходят и хотят взять еду с собой, они ее возьмут, но есть эту еду негде," – сообщил Грязнов.

По его словам, люди, которые несколько раз взяли еду и поняли, что съесть ее там не могут, больше в эти заведения не приходят. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.