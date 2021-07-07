Москвичи стали отдавать предпочтение еде из ресторанов навынос

Из-за введения QR-кодов в столице самым популярным форматом обслуживания стала еда навынос. В сервисе доставки сообщают, что в первую неделю введенных ограничений самые заметные изменения спроса произошли в сегменте takeaway-заказов.

"Москвичи стали гораздо чаще делать заказы из ресторанов навынос, и за прошлую неделю этот рост доходил до 100% по сравнению с 21–27 июня," – сообщает сервис.

Уточняется, что клиенты продолжают заказывать навынос напитки, салаты, закуски и другие блюда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.