Москвичи не готовы отказаться от ресторанной еды из-за отсутствия QR-кода

С введением QR-кодов столичные рестораны заметно опустели. Но те, кто еще не успел привиться, от вкусного обеда отказываться не готовы.

Заказывают блюда в заведениях и едят на лавочках и асфальте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.