07 июля 2020, 09:45Город
Осложнено движение по Большой Черкизовской улице
Сейчас ситуация на московских дорогах оценивается в 4 балла. Практически без движения сейчас Большая Черкизовская улица. Причиной заторов являются ремонтные работы по ремонту трамвайных путей на Преображенской площади.
Еще одно серьезное затруднение – на Ярославском шоссе. Сразу после Северянинского путепровода проводятся дорожные работы по строительству СВХ. О том, где больше всего потратите времени в заторах – в сюжете телеканала Москва 24.