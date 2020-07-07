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07 июля 2020, 09:45

Город

Осложнено движение по Большой Черкизовской улице

Осложнено движение по Большой Черкизовской улице

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Сейчас ситуация на московских дорогах оценивается в 4 балла. Практически без движения сейчас Большая Черкизовская улица. Причиной заторов являются ремонтные работы по ремонту трамвайных путей на Преображенской площади.

Еще одно серьезное затруднение – на Ярославском шоссе. Сразу после Северянинского путепровода проводятся дорожные работы по строительству СВХ. О том, где больше всего потратите времени в заторах – в сюжете телеканала Москва 24.

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