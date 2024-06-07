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07 июня, 19:35

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Столичные повара устроили кулинарную битву на Манежной площади

Столичные повара устроили кулинарную битву на Манежной площади

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В рамках фестиваля "Лето в Москве" в центре Москвы на Манежной площади прошла кулинарная битва, приуроченная ко Дню ресторатора. Повара известных столичных заведений соревновались в мастерстве приготовления фирменных блюд под открытым небом.

Блюда, которые готовились на глазах у гостей, были анонсированы заранее. В меню попали гаспаччо с камчатским крабом, опаленное на полене мясо, говяжьи ребрышки с картофелем, соленые грузди, морепродукты и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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