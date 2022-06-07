В Хорошёвском районе Москвы открылась межрегиональная ярмарка

В Хорошёвском районе открылась межрегиональная ярмарка. В январе 2022 года ее закрывали на реконструкцию. Теперь внешний вид ярмарки выдержан в едином стиле, для комфорта посетителей и продавцов установили кондиционеры и обогрев.

На ярмарке всего 30 точек продажи. Сюда привозят продукты со всей России, из Армении и Казахстана. Москвичи уже оценивают качество продуктов и привлекательный дизайн ярмарки.

Межрегиональная ярмарка будет работать круглогодично, 6 дней в неделю – со вторника по воскресенье. Покупателей ждут по адресу станция метро "ЦСКА" или "Полежаевская", проезд Березовой рощи, владение 2.

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