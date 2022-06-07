Более 20 пешеходных переходов появятся на юге Москвы в ходе реконструкции

Более 20 пешеходных переходов, новые остановки и широкие тротуары появятся на юге Москвы в ходе реконструкции.

Центробанк снизил курсы доллара и евро до 60,96 и 64,57 рубля.

В Россию "стучатся" турецкие, китайские, индийские и бразильские бренды. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.