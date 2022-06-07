В 2022 году фестиваль "Времена и эпохи" посвящен победам России

В четверг, 9 июня, в Москве откроется фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В этом году он посвящен победам России. В мероприятии примут участие более тысячи реконструкторов. Москвичи и гости столицы узнают, как обучались потешные полки, посетят навигацкую школу и смогут побывать на первом бале Наташи Ростовой.

Площадок много – 61, в центре города – 24 точки. Часть мероприятий пройдет в парках столицы. В программе – уроки военного мастерства, мастер-классы по историческому бальному танцу и многое другое.

Подробнее о фестивале – в сюжете канала Москва 24.