В Москве подготовили 140 территорий массового отдыха к летнему сезону

К летнему сезону в Москве подготовили порядка 140 территорий массового отдыха. Это на 11 зон больше, чем в прошлом году. Из них всего 13 мест, где жители смогут искупаться в 2022 году. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

О комплексе мер, которые были выполнены к июню, – в эфире телеканала Москва 24.