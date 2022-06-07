Проектирование моста в сторону Мнёвниковской поймы началось в Москве

Началось проектирование моста через Москву-реку в сторону Мнёвниковской поймы. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 1 200 инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов в ряд аэропортов юга России до конца сентября.