Анастасия Ракова рассказала об открытии центра госуслуг Марьино по новому адресу

Центр госуслуг "Мои документы" в Марьине открылся по новому адресу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый офис на Люблинской улице, расположенный в здании торгово-развлекательного центра "Фэнтази парк", стал просторнее и комфортнее. Там есть окна приема для маломобильных граждан, комната матери и ребенка, игровая. Появился кабинет для регистрации брака. Также там можно проверить здоровье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.