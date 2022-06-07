Цветник в виде триколора высадили в парке Победы ко Дню России

Парк Победы украсили цветником из петуний в виде российского триколора. 360 тысяч растений на трех с лишним тысячах квадратных метров высадили ко Дню России.

Всего Парк Победы украшают девятнадцать цветников. Среди них – знаменитые цветочные часы с циферблатом из семи с половиной тысяч бегоний. Эти часы зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие. Диаметр циферблата составляет 11 метров – это почти в 2 раза больше курантов на Спасской башне Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.