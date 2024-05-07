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07 мая, 20:00

Общество

Новости часа: более 3,8 тыс человек получили ключи от квартир по реновации в апреле

Новости часа: более 3,8 тыс человек получили ключи от квартир по реновации в апреле

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве за апрель ключи от квартир по реновации получили более 3,8 тысячи человек. Об этом сообщили в столичном департаменте городского имущества.

Празднование Дня Победы пройдет в каждом округе столицы, рассказал столичный департамент культуры.

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 8 мая. Температура может опуститься до 3 градусов мороза, сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

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