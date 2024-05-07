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07 мая, 18:30

Город

Новости часа: два корпуса на 486 квартир введут в эксплуатацию в Щукине в 2025 году

Новости часа: два корпуса на 486 квартир введут в эксплуатацию в Щукине в 2025 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два корпуса на 486 квартир введут в эксплуатацию в 2025 году в Щукине по реновации. Об этом сообщил Депстрой.

Эвакуаторы переместили с начала 2024 года на спецстоянки более тысячи машин без номеров. Об этом рассказали в ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

Расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 изменится 10–11 мая. Об изменениях предупредили в Дептрансе.

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