07 мая, 18:30Город
Новости часа: два корпуса на 486 квартир введут в эксплуатацию в Щукине в 2025 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два корпуса на 486 квартир введут в эксплуатацию в 2025 году в Щукине по реновации. Об этом сообщил Депстрой.
Эвакуаторы переместили с начала 2024 года на спецстоянки более тысячи машин без номеров. Об этом рассказали в ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).
Расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 изменится 10–11 мая. Об изменениях предупредили в Дептрансе.