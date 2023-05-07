Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы

Вечный огонь в Москве подготовили к празднику. За 40 минут специалисты Мосгаза провели профилактику в Александровском саду.

Пламя на время работ специальным факелом перенесли на временную горелку – точную уменьшенную копию. Звезду мемориального комплекса приподняли и сдвинули, после чего рабочие проверили механизм внутри.

Вечный огонь в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и за 56 лет он ни разу не погас. За ним следят круглые сутки.

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