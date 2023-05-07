10:00Город
Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы
Вечный огонь в Москве подготовили к празднику. За 40 минут специалисты Мосгаза провели профилактику в Александровском саду.
Пламя на время работ специальным факелом перенесли на временную горелку – точную уменьшенную копию. Звезду мемориального комплекса приподняли и сдвинули, после чего рабочие проверили механизм внутри.
Вечный огонь в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и за 56 лет он ни разу не погас. За ним следят круглые сутки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.