На пяти станциях московского метро появились "порталы в историю"

"Порталы в историю" появились на станциях "Маяковская", "Курская", "Чистые пруды", "Новокузнецкая" и "Бауманская".

С помощью размещенных плакатов с QR-кодами можно посмотреть, как выглядели эти станции в годы Великой Отечественной войны. Проводником по онлайн-выставке станет полковая овчарка, которая расскажет интересные факты о том, как использовалось московское метро в годы войны.