Москву украсили к 9 мая

Москва традиционно преобразилась к 9 мая. На улицах установили около 2,5 тысячи декоративных элементов. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Основным цветом праздничного оформления стал красный - цвет знамени Победы. На въездах в город установили тематические конструкции "Город-герой Москва", а у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях – флаговые композиции.

Украсили флагами и столичные мосты. На площадях установили стенды с архивными фото военного времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.