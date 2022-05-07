Москву украсили тематическими цветниками в честь Года культурного наследия народов РФ. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Арт-клумбы оформили национальными узорами, сказочными образами и символами страны. На это ушло 40 тысяч саженцев виолы. К лету оформление обновят: виолу сменят композиции из однолетних культур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.