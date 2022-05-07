Более ста концертов, выступлений, показов и спектаклей пройдут в Москве в День Победы

Свыше ста концертов, выступлений, показов и спектаклей пройдет в Москве в День Победы. Праздник охватит 87 площадок в разных округах. Об этом заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В Парке Победы на Поклонной горе выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Праздничную программу продолжит концерт "Посвящение" в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета. На сцену выйдут актер Евгений Миронов и выпускники творческих вузов. Завершит праздник в парке Победы гала-концерт популярных артистов.

А на площади у Белорусского вокзала выступит оркестр сухопутных войск Минобороны. Вечером там на сцену выйдет "Хор Турецкого" с программой "Песни Победы". Концерт будет сопровождать световое шоу на фасаде вокзала.

На Фонтанной площади Парка Горького пройдет концерт "Международная сцена Бессмертного полка" с участием известных музыкантов и актеров. На Пушкинской набережной можно будет увидеть военные автомобили и мотоциклы, танки и бронетехнику, пушки и полевые кухни. Экспозиция проработает до 12 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.