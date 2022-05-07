Парковка на московских улицах во вторые майские праздники будет бесплатной. В воскресенье, 8 мая, платить за парковку не придется почти везде. Исключение составят улицы с повышенным тарифом.

А 9 и 10 мая плата не потребуется и на данных участках. В городе платными останутся только парковки со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.