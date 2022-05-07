Телезрителям показали самые яркие моменты генеральной репетиции парада Победы

16:30
В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие 11 тысяч человек. По Красной площади проехали более 130 боевых машин. Возглавлял колонну танк-легенда Т-34-85.
Вслед за Т-34 следует современная техника. Сразу несколько модификаций семейства бронеавтомобилей "Тайфун". Параметры и характеристики этих машин такие, что на своем пути они почти равны стихии. Следом за "Тайфунами" идут боевые машины пехоты, несколько типов танков. Среди них – "Прорыв" и "Армата".
В репетиции парада принимают участие сразу несколько поколений зенитно-ракетных комплексов. Боевая машина "Тор-М2" - всепогодное автономное мобильное боевое средство. Кроме высокой проходимости и повышенной огневой мощи у "Тора" эффективная помехозащищенность и малое время приведения в боевую готовность. Его модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные, в том числе, с применением средств снижения радиолокации.
По соседству расположился ЗРК "Бук" в новой модификации. Экипаж машины – 2 человека, проходимость – до 500 километров. Дальность поражения зенитными ракетами – до ста километров.
Далее идет комплекс, которым перевооружены уже больше половины зенитных ракетных полков воздушно-космических сил России. ЗРК С-400 получил название "Триумф". Его основное предназначение – уничтожение всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
Из новинок в этом году представлена новая модификация реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Она оснащена усовершенствованной системой управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей. Это позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.
Рядом – уже знакомая тяжелая техника: ракетные системы "Ярс" и "Искандер" в модификации "М". Искандер оснащен баллистическими ракетами, развивающими скорость до 2 100 метров в секунду. Всего по плану в параде этого года примет участие 131 единица механизированной военной техники.
Генеральная репетиция – не рядовой прогон. Она полностью соответствует тому, что будет происходить в День Победы. Вслед за пешими расчетами механизированная колонна под военные марши проходит возле Кремля.
Совсем скоро тысячи людей на улицах и миллионы у телевизоров увидят результат долгих и сложных тренировок. Парад в честь 77-ой годовщины Великой Победы начнется 9 мая в 10:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: