Телезрителям показали самые яркие моменты генеральной репетиции парада Победы

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие 11 тысяч человек. По Красной площади проехали более 130 боевых машин. Возглавлял колонну танк-легенда Т-34-85.

Вслед за Т-34 следует современная техника. Сразу несколько модификаций семейства бронеавтомобилей "Тайфун". Параметры и характеристики этих машин такие, что на своем пути они почти равны стихии. Следом за "Тайфунами" идут боевые машины пехоты, несколько типов танков. Среди них – "Прорыв" и "Армата".

В репетиции парада принимают участие сразу несколько поколений зенитно-ракетных комплексов. Боевая машина "Тор-М2" - всепогодное автономное мобильное боевое средство. Кроме высокой проходимости и повышенной огневой мощи у "Тора" эффективная помехозащищенность и малое время приведения в боевую готовность. Его модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные, в том числе, с применением средств снижения радиолокации.

По соседству расположился ЗРК "Бук" в новой модификации. Экипаж машины – 2 человека, проходимость – до 500 километров. Дальность поражения зенитными ракетами – до ста километров.



Далее идет комплекс, которым перевооружены уже больше половины зенитных ракетных полков воздушно-космических сил России. ЗРК С-400 получил название "Триумф". Его основное предназначение – уничтожение всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Из новинок в этом году представлена новая модификация реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Она оснащена усовершенствованной системой управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей. Это позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.



Рядом – уже знакомая тяжелая техника: ракетные системы "Ярс" и "Искандер" в модификации "М". Искандер оснащен баллистическими ракетами, развивающими скорость до 2 100 метров в секунду. Всего по плану в параде этого года примет участие 131 единица механизированной военной техники.

Генеральная репетиция – не рядовой прогон. Она полностью соответствует тому, что будет происходить в День Победы. Вслед за пешими расчетами механизированная колонна под военные марши проходит возле Кремля.

Совсем скоро тысячи людей на улицах и миллионы у телевизоров увидят результат долгих и сложных тренировок. Парад в честь 77-ой годовщины Великой Победы начнется 9 мая в 10:00.

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