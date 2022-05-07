Военный эксперт предположил, что по итогам парада напишут западные СМИ

Телеканал Москва 24 продолжает наблюдать за тем, как проходит генеральная репетиция парада Победы в столице. Вместе с ведущими зрелище комментирует военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Эксперт предположил, что по итогам парада напишут западные средства массовой информации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.