Эксперт рассказал, как военные мероприятия помогают в военно-патриотическом воспитании

Телеканал Москва 24 продолжает наблюдать за генеральной репетицией парад Победы, которая проходит в столице.

Как военные мероприятия помогают в военно-патриотическом воспитании? И почему некоторые страны решили запретить ношение Георгиевских ленточек? На эти и другие вопросы телезрителям ответил военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.