Военный эксперт рассказал о роли женщин в российской армии

Подготовка к генеральной репетиции парада к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне продолжается в столице. Вместе с телеканалом Москва 24 за ситуацией наблюдает военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Эксперт рассказал о роли женщин в российской армии. Литовкин перечислил специальности, которые дамы могут получить в ВС РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.