Эксперт рассказал о ключевых характеристиках танка Т-34

Телеканал Москва 24 продолжает в режиме реального времени наблюдать за подготовкой к репетиции парада Победы. Вместе с ведущими происходящее комментирует военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Эксперт рассказал о ключевых характеристиках одного из главных символов Победы – танка Т-34. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.