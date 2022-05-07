Военный обозреватель рассказал, какие зенитно-ракетные комплексы примут участие в параде

В Москве продолжаются приготовления к генеральной репетиции парада Победы. События в режиме реального времени телезрителям комментирует военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Он рассказал, какие зенитно-ракетные комплексы примут участие в параде в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.