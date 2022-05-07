В воздушной части парада Победы будут представлены 77 самолетов и вертолетов

Продолжается подготовка и к воздушной части парада Победы. В небо 9 мая поднимутся 77 боевых машин.

Это ударные и транспортные вертолеты, истребители, бомбардировщики, стратегические ракетоносцы. Также над трибунами пролетит "Самолет судного дня" Ил-80.

На аэродромах идут последние приготовления к генеральной репетиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.