Приготовления к генеральной репетиции парада Победы продолжаются в Москве. Комментирует происходящее телезрителям в студии телеканала Москва 24 военный обозреватель, полковник запаса Дмитрий Литовкин.

По словам эксперта, самолеты и вертолеты, участвующие в воздушной части парада, поднимутся над Красной площадью всего на несколько минут. Однако именно эта часть традиционно привлекает москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.