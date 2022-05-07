Военный обозреватель объяснил, почему каждый год меняется состав техники на параде

Подготовка к генеральной репетиции парада Победы продолжается в Москве. За приготовлениями в студии телеканала Москва 24 наблюдает военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники. Каждый год состав и численность участников меняется. Эксперт объяснил, с чем связано изменение в данных.

По словам Литовкина, в первую очередь парад является своеобразным отчетом перед населением о выполнении различных программ по модернизации и перевооружению армии. Каждый раз во время парада Победы россиянам демонстрируют новинки, появившиеся за год у министерства обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.