За подготовкой к генеральной репетиции парада Победы, который пройдет в столице 7 мая, вместе с телеканалом Москва 24 продолжает наблюдать военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Эксперт рассказал, чем столичный парад отличается от тех, что пройдут в регионах России. Самое главное отличие заключается в масштабе. Также будут использоваться другие образцы военной техники. В этом случае значение имеет то, какой техникой обладают округа и воинские части, расположенные вблизи этих городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.