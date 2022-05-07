На Васильевском спуске пешие колонны готовятся маршировать по Красной площади. В Москве продолжаются приготовления к генеральной репетиции парада Победы.

Центральные улицы города по-прежнему перекрыты. Подробнее о том, как долго продлятся ограничения – в эфире телеканала Москва 24.