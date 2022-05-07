Эксперт рассказал, когда в России начинают готовиться к параду Победы

Подготовка к генеральной репетиции парада Победы проходит в эти минуты в Москве. Вместе с телеканалом Москва 24 за ней наблюдает военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

По словам эксперта, в настоящий момент видна лишь внешняя сторона подготовки к параду. На самом деле процесс стартует намного раньше. Сначала подготовка ведется в отдельных воинских частях, потом осуществляется сводными подразделениями. После техника и личный состав приезжают в Подмосковье, где начинается глобальная тренировка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.