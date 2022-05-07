В центре столицы из-за генеральной репетиции парада Победы перекрыли несколько улиц

В столице продолжается подготовка к генеральной репетиции парада Победы. Все улицы, по которым техника пройдет на репетицию и после нее, будут перекрыты для личного и общественного транспорта.

Как долго и где действуют ограничения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.