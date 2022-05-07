Колонны военной техники выстраиваются на Тверской улице

В Москве продолжается подготовка к генеральной репетиции парада Победы. На Тверской улице сейчас выстраиваются колонны военной техники, которая потом пройдет по Красной площади.

Участие в параде примут уникальные образцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.