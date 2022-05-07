Военный обозреватель рассказал, на что обращать внимания в воздушной части парада Победы

В Москве продолжается подготовка к генеральной репетиции парада Победы, которая пройдет 7 мая. В этом году в воздушной части парада будет участвовать 77 самолетов. Каждый год это число увеличивается, символизируя годовщину победы.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин рассказал телеканалу Москва 24, на что стоит обратить внимание в воздушной части парада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.