Телеканал Москва 24 продолжает в режиме реального времени наблюдать за подготовкой к генеральной репетиции парада Победы. Свои комментарии телезрителям озвучивает военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Эксперт рассказал об особенностях танка Т-34, участвующего в параде Победы. По его словам, это танк, являющийся символом Победы, во многом определил развитие российских бронетанковых войск. В этом танке использована уникальная технология: бронелисты машины сварены стык в стык, позволившее ускорить производство и упростить конструкцию танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.