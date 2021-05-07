Москвичам напомнили о бесплатной парковке в майские праздники

Парковка в Москве по 8 мая включительно остается платной. Во всех зонах действуют привычные тарифы.

Бесплатно оставить машину на улице можно будет 9 и 10 мая, так как это праздничные дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.