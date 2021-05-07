Новейшая бронетехника приняла участие в генеральной репетиции парада Победы

Новейшая российская бронетехника, а также легендарные танки времен Великой Отечественной войны приняли участие в генеральной репетиции парада Победы.

В тренировке задействовали более 12 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Впервые в параде принял участие расчет военной полиции из Центрального военного округа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.