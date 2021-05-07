Летчик самолета Су-25 рассказал, как прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Красной площади. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Летчик самолета Су-25 Илья Носов рассказал, как прошла репетиция.

"Не бывает одинаковых полетов. Каждый раз какие-то свои особенности, к которым надо готовиться, надо их ожидать. Надо знать, что делать", – сказал Илья.

Он также отметил, что в каждом полете есть свои нюансы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.