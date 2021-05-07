Авиационная техника готовится к репетиции парада Победы. На аэродроме пилоты проверяют двигатели.

Там находятся Су-30СМ, Су-35С, Су-27 и "Стрижи" МиГ-29. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.