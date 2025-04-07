Москва отпраздновала достижение хоккеиста Овечкина подсветкой и инсталляцией

В Москве отметили рекорд хоккеиста Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории НХЛ. В регулярном чемпионате спортсмен забросил 895 шайб. В честь Овечкина в городе включили подсветку на телебашне. Кроме того, поздравления звучали на футбольных стадионах, а на Патриарших прудах появилась инсталляция – свитер с восьмым номером на кране.

На торжественной церемонии в США Овечкина поздравили родные, болельщики, а также легенды мирового хоккея – Уэйн Гретцки и Вячеслав Фетисов. В свою очередь, министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что Овечкин остается символом настоящего спорта, который объединяет людей, несмотря на политические обстоятельства.

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