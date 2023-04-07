Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал в Москве

В Москве заработал Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Центр принимает желающих по будням с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00 и воскресенье с 09:00 до 15:00. Туда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов. При этом каждое заявление рассматривается индивидуально.

Подробнее о работе центра и условиях контрактной службы – в эфире телеканала Москва 24.