Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

В Москве работает Единый центр, где принимают желающих служить по контракту из всех регионов. Пункт отбора работает ежедневно. Процесс подачи заявок отработан так, чтобы не было очередей.

Желающие служить могут записаться на прием в удобное время и дату через портал mos.ru. Там же указан список необходимых документов.

В случае, если остались вопросы, их можно задать по телефону горячей линии 117 или написать специальному чат-боту в телеграм. Подробнее о том, как все устроено, – в эфире телеканала Москва 24.