Столичный трафик оценили в 1 балл

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. Все основные магистрали пока свободны, только небольшое скопление машин наблюдается на внутренней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади.

Участок кольца от Олимпийского проспекта до Красных ворот можно проехать за семь минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.